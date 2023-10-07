Bursaspor İnfo Yatırım, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım, Darüşşafaka Lassa'yı 68-64 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Burak Yılmaz
Bursaspor İnfo Yatırım: Michineu 10, Young 10, Sarper David Mutaf 7, Brown, Hamilton 14, Floyd 21, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 3, Ahmet Can Duran 2, Metin Türen 1
Darüşşafaka Lassa : Rıdvan Öncel 11, Abdur-Rahkman 8, Withers, Muhsin Yaşar 10, Allman 14, Berk Demir, Canberk Kuş 2, McCormack 9, Timma 10, Withers, Doruk Dora
1. Periyot: 16-16
Devre: 35-24
3. Periyot: 51-48
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım, Darüşşafaka Lassa'yı 68-64 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor