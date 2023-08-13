Bursaspor, İnegöl Kafkasspor'u 1-0 mağlup etti

Bursaspor, sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında konuk ettiği İnegöl Kafkasspor'u 1-0 mağlup etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde İnegöl Kafkasspor ile karşı karşıya geldi. Defansif bir oyunla maça başlayan yeşil-beyazlı takım, kalesinde ciddi tehlikeler gördü. Maçın 10. dakikasında Orkan Çınar'ın kullandığı köşe atışında Abdülkadir Akyıldız'ın vuruşunda top direkten döndü. 20'de İnegöl Kafkasspor yine gole çok yaklaştı. Yıldıray Koçal'ın sol kanattan ortasında Abdülkadir Akyıldız'ın vuruşunda top yine üst direkten döndü. Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise Bursaspor golü buldu. Maçın 21. dakikasında Çağatay Yılmaz'ın pasında Berat Altındiş, yeşil-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi. 41'de Çağatay Yılmaz'ın pasında Berat Altındiş'in fileleri yine havalandırdı ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

Bursaspor ilk kez kazandı

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Bursaspor, ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koysa da pozisyon üretmekte zorlandı. Her iki tarafta skoru bozacak hamleyi yapamayınca mücadele 1-0 sona erdi. Bursaspor üçüncü hazırlık maçında ilk kez kazanmış oldu. Yeşil-beyazlı takım daha önce Gaziantep FK ile 0-0, Bursa Yıldırımspor'la ise 2-2 berabere kalmıştı. - BURSA