Bursaspor, Hakan Cenkçiler'le yollarını ayırdı Bursaspor Kulübü, Gençlik Geliştirme ve Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bursaspor Kulübü, Gençlik Geliştirme ve Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde GGP sorumluluğu görevini yürüten Hakan Cenkçiler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Hakan Cenkçiler Bursaspor gençlik Spor Haberler

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