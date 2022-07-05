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Bursaspor, Hakan Cenkçiler'le yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor, Hakan Cenkçiler'le yollarını ayırdı

Bursaspor Kulübü, Gençlik Geliştirme ve Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Gençlik Geliştirme ve Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde GGP sorumluluğu görevini yürüten Hakan Cenkçiler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Cenkçiler Bursaspor gençlik Spor Haberler

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