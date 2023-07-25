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Bursaspor Günü Çift İdmanla Tamamladı

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Bursaspor, akşam antrenmanında topla birlikte yapılan kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar, teknik direktör Yalçın Gündüz gözetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı kondisyon çalışmalarıyla tamamladı.

Bursaspor günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar akşam antrenmanında topla birlikte yapılan kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşamsaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Hedefli pas destek oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı topla birlikte yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Mesut Şen Bursaspor Spor Haberler

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