Bursaspor Günde Çift İdmanlara Devam Ediyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Futbolcular, antrenmanlarda kuvvet ve devamlılık çalışmaları yapıyor.

Bursaspor günde çift idmanlara devam ediyor. Yeşil-beyazlı futbolcular, yoğun tempoya yavaş yavaş alışıyor.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular salonda kuvvette devamlılık çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA