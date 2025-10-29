Haberler

Bursaspor, Gençlere Fırsat Verdi

Bursaspor, Gençlere Fırsat Verdi
Güncelleme:
Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Ziraat Türkiye Kupası maçında genç futbolculara öncelik verdiklerini belirterek, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu vurguladı.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahada genç futbolculara ağırlık verdiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tam, Bursa şehri olarak önemli bir felsefeye sahip olduklarını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahada genç çocuklara fırsat verdiğini belirterek, "Bence maçın içerisinde pırıl pırıl parladılar. Biz bu değerleri bu felsefeden hiçbir zaman vazgeçmeden, yine onları desteklemeye devam edeceğiz. Öncelikle hedefimiz bizim bu sene bir üst lige çıkmak. Bu yolculukta da gençlerimiz bize ne kadar değer katar onun bize örneğini gösterdiler. Bu mücadelemizde onlardan faydalanmaya, onları da geliştirerek devam edeceğiz" dedi.

Antalyaspor'u galibiyet nedeniyle tebrik eden Tam, deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına da teşekkür ederek, "12 otobüsle buraya geldiklerini duydum. Çok uzun bir yolculuk, takımına çok bağlı bir taraftar kitlerimiz var. Bu manada da bu sinerjiyi ortaya çıkaran başkanımızı da tebrik ediyorum. Tüm maçlarımızı 40 bin kişiye ful oynuyoruz. İnanılmaz şekilde bizi destekliyorlar. Taraftarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Bugünkü mücadelede de skordan bağımsız genç oyuncuların vermiş olduğu destekten dolayı bağırlarına bastılar. Bizim taraftarımız oyuncu grubundan yüzde 100'ünü sahada vermesini ister. Bugün de çocuklarımız o gayreti gösterdiler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
