Bursaspor Futbolcularına Yapılan Saldırıya Tepki Yağdı

Deplasmanda berabere biten Muşspor- Bursaspor maçının bitimi ile futbolculara yapılan çirkin saldırıya taraftarlardan tepki geldi.

Bursa Yenişehir Havaalanına gelen futbolcular taraftarlar bağrına basarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Havaalanında konuşan Bursaspor amigosu Selim Kurtulan, olayları Muşspor taraftarının yapmadığını, dışarıdan gelen farklı grupların gerçekleştirdiğini belirtti. Muşspor maçının ardından Bursasporlu futbolculara yapılan çirkin saldırının ardından konuşan Amigo Selim Kurtulan, "Muş'ta biz gayet güzel bir şekilde karşılandık. Muşspor'un grupları bizlere stadyum girişinde 'hoş geldiniz' diyerek ev sahipliği yaptılar. Ne yazık ki istenmeyen olaylar oldu. Bu olayları dışarıdan gelen taraftarlar yaptı. Muşlular yapmadı, biz bunları gördük. Üzerimize birçok madde atıldı. Çok şükür yaralanan olmadı. Bu olayları Muş camiasına maletmemek lazım. Muşsporlulular bizlerin dostları, arkadaşlarımızdır" diye konuştu. - BURSA