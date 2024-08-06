Bursaspor, Furkan Özyapı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Bursaspor, Kocaelispor'dan Furkan Özyapı'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar, TFF 3. Lig'de mücadele edecekleri bu sezon için kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Bursaspor, Kocaelispor'dan Furkan Özyapı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar bu kez Kocaelispor'dan Furkan Özyapı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Furkan Özyapı'nın kiralık transferi konusunda kulübü Kocaelispor ile anlaşmış bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA