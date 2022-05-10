Bursaspor finale hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor finale hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor finale hazır

EuroCup finaline çıkan Frutti Extra Bursaspor, maçın oynanacağı virtus segafredo salonun'da son antrenmanını yaptı.

EuroCup finaline çıkan Frutti Extra Bursaspor, maçın oynanacağı virtus segafredo salonun'da son antrenmanını yaptı.

Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla yarın akşam oyacağı final karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-Beyazlılar maç saatini beklemeye başladı. - BOLOGNA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Bologna, İtalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title