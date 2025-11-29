Haberler

Bursaspor, Fethiyespor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, Fethiyespor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 13. haftasında Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas oyunları ve taktik çalışmalar yapıldı. Bursaspor, ligde 3. sırada bulunarak, sahasında galip gelmeyi hedefliyor.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 13. haftasında sahasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. İdmanın devamında pas oyunlarına ağırlık veren yeşil-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan takım, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Geride kalan 12 maçta 25 puan toplayan Bursaspor ligde 3. sırada yer alırken, konuk ekip Fethiyespor 13 puanla 13. sırada bulunuyor. Bursa temsilcisi, sahasında kazanarak üst sıralardaki yarışını sürdürmek istiyor.

Müsabaka, 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 15.00'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ve Ömer Akman yapacak. Dördüncü hakem ise Sinan Özcan olarak açıklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

