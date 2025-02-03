Bursaspor, Fenerbahçe'den Muhammet Zeki Dursun'u Transfer Etti

Bursaspor, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bursaspor, 18 yaşındaki futbolcu Muhammet Zeki Dursun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun'un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - BURSA