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Bursaspor, Fenerbahçe'den Muhammet Zeki Dursun'u Transfer Etti

Bursaspor, Fenerbahçe'den Muhammet Zeki Dursun'u Transfer Etti
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Bursaspor, 18 yaşındaki futbolcu Muhammet Zeki Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, transferin hem oyuncuya hem de camiaya hayırlı olmasını diledi.

Bursaspor, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bursaspor, 18 yaşındaki futbolcu Muhammet Zeki Dursun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun'un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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