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Bursaspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına başladı

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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde soğuk havada gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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