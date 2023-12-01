Bursaspor - Esenler Erokspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Bursaspor Kulübü, maçtan bir gün kala Esenler Erokspor maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Bilet fiyatları 50 TL ila 300 TL arasında bulunuyor.

TFF 2. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Esenler Erokspor maçının biletleri satışa çıktı. Maça kısa süre kalan biletleri satışa çıkartan yeşil-beyazlı kulüp en ucuz bileti 50 TL olarak belirledi. Yarın saat 14.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye taraftarın ilgilisi de merak ediliyor.

Bursaspor - Esenler Erokspor maçının bilet fiyatları şöyle:

"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 100 TL, Doğu Alt Tribünü: 130 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 300 TL." - BURSA