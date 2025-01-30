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Bursaspor, Ergene Velimeşe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, Ergene Velimeşe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Bursaspor, sahasında oynayacağı Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına teknik direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde devam etti. Antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmalar yapıldı.

Bursaspor, sahasında Ergene Velimeşe Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-beyazlı takım, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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