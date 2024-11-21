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Bursaspor, Elazığ FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, Elazığ FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Bursaspor, 23 Elazığ FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yoğun yağış altında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla'nın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların performansı büyük beğeni topladı.

23 Elazığ FK maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bu akşam yoğun yağış altında çalışma yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcular, ağır zemine rağmen gösterdiği performansla Teknik Direktör Pablo Martin Batalla'yı mutlu etti.

Bursaspor, deplasmanda 23 Elazığ FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunlarıyla devam etti. Yoğun yağış altında ağrı zemine rağmen çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde taktik idman yaptı.

Bursaspor, 23 Elazığ FK maçı hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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