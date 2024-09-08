Bursaspor, Düzcespor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk hafta maçında Bursaspor deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya geldi. Bursaspor taraftarı için Düzce Şehir Stadyumu'nda 500 kişilik yer ayrılması, Bursaspor taraftarının da yaklaşık 2 bin kişi ile Düzce'ye gitmesi ile çok sayıda taraftar dışarıda kaldı. Maç oynandığı esnada ise hem tribünlerde hem de dışarıda kalan taraftarlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı. İlk yarının bitimine doğru ise Bursaspor taraftarları tribünleri terk etti.

GALİBİYET 6 TARAFTAR İLE KUTLANDI

Tribünlerin boşaltılmasının ardından ikinci yarıda Bursaspor'a ayrılan deplasman tribününde 6 Bursaspor taraftarı kaldı. Maç boyunca takımlarına destek veren 6 taraftar, maç bitiminde ise takımı tribünlere çağırdı. Bursasporlu futbolcular maç sonu galibiyeti tribündeki 6 taraftar ile kutladı.