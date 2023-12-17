Bursaspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Bugünkü idmanda sonuçlandırma çalışması ve taktik antrenman yapıldı.
Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da bugünkü idmanda sonuçlandırma çalışmasının yanı sıra taktik antrenman yapıldı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA