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Bursaspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Diyarbekirspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor.

Bursaspor'da bir günlük iznin ardından Diyarbekirspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında ağırlayacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Yazıcı Bursaspor Haberler

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