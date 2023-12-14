Üye Girişi
Haberler

Bursaspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı öncesi çift kale maçla hazırlıklarını sürdürdü.

Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'un bugünkü çalışmasında çift kale maç yaptı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı.

Yarını izinli geçirecek olan yeşil-beyazlı takım, çalışmalarına 16 Aralık Cumartesi öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Yazıcı Bursaspor Antrenman Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title