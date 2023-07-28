Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Recep Günay ve Ali Ay'la bir araya geldi

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Recep Günay ve Ali Ay'la bir araya geldiğini açıkladı. Sakder, Günay'ın Olağanüstü Genel Kurul'u düşünmediğini, Ali Ay'ın ise camianın kaosa sürüklenmemesi gerektiğini ve bu nedenle kararını gözden geçirmek istediğini kendisine ilettiğini söyledi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Recep Günay ve Ali Ay'la bir araya geldiğini açıkladı. Sakder, Günay'ın Olağanüstü Genel Kurul'u düşünmediğini, Ali Ay'ın ise camianın kaosa sürüklenmemesi gerektiğini ve bu nedenle kararını gözden geçirmek istediğini kendisine ilettiğini söyledi.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulübün Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli Bursasporlular, son genel kurulumuzun ardından camiamız içinde yaşanan çalkantılı süreci sona erdirmek adına Divan Başkanlık Kurulu olarak bizler de bir takım girişimler ve görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede bugün davetim üzerine Bursaspor Kulübü Başkanı Sayın Recep Günay ile genel kurul kararı alınması halinde aday olacağını açıklayan eski başkanlarımızdan sayın Ali Ay ile bir araya geldik. Görüşme sonunda mevcut başkan Sayın Günay, yönetim kurulu ile birlikte görevlerinin başında olduklarını, olağanüstü genel kurul kararının gündemlerinde bulunmadığı hem bana hem de Sayın Ali Ay'a iletmiştir. Sayın Ali Ay da Bursaspor camiasının kaosa sürüklenmemesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiğini hatırlatarak, bu ortamın bir parçası olmak istemediğini bu nedenle kararını yeniden gözden geçireceğini bildirdi. Teksas grubunun talebi üzerine yarın saat 14.00'te Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde toplamış oldukları genel kurul imza dosyasını tüzüğümüz gereği almak üzere toplanacağız." - BURSA