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Bursaspor deplasmanda Isparta 32 Spor'la karşılaşacak

Bursaspor deplasmanda Isparta 32 Spor'la karşılaşacak

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. hafta maçında Bursaspor deplasmanda Isparta 32 Spor'la karşılaşacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. hafta maçında Bursaspor deplasmanda Isparta 32 Spor'la karşılaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında yarın Isparta 32 Spor'a konuk olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maç saat 15.00'te başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Alirıza Altunbakır yönetecek. Son 6 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Bursaspor bu yükselişini zorlu deplasmanda da sürdürmek istiyor. Isparta 32 Spor ise play-off ümitlerini korumak için sahaya çıkacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Isparta Spor Spor Haberler

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