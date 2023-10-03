Bursaspor'dan Yiğit Fidan'a İyi Haber

Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanan Yiğit Fidan'la ilgili Bursaspor'dan iyi haber geldi. Genç futbolcu yarın idmanlara çıkabilecek.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Yiğit Fidan'ın dün ve bugün yapılan kontroller sonucunda durumu şu şekildedir: Ayak bileğinde zorlamaya bağlı olarak ödem oluşmuştur. Yiğit Fidan, yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır." - BURSA