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Bursaspor'dan İstiklal Marşı mesajı

Spor Haberleri

Bursaspor'dan İstiklal Marşı mesajı

Bursaspor Kulübü, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102. yılı ile ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102. yılı ile ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 102. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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