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Bursaspor'dan hırsızlık açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'dan hırsızlık açıklaması

Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park'ta hırsızlık vakasıyla karşılaştıklarını ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park'ta hırsızlık vakasıyla karşılaştıklarını ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta Bitci Timsah Park Stadyumumuzda meydana gelen hırsızlık vakasıyla ilgili kulübümüz tarafından ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Stadyumumuzda bu tip olayların daha fazla meydana gelmemesi adına, 24 saat esasıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından gereken tüm aksiyonlar alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Timsah Park'ta daha önce de hırsızlık vakaları meydana gelmiş ve değeri yüksek olan kablolar çalınmıştı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Spor, Haberler

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