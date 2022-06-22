Bursaspor'dan ayrılan Burak Altıparmak Manisa FK'da

Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, deneyimli orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı kadrosuna kattı. Transferle ilgili duygularını aktaran Burak, "Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Bursaspor'dan ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Burak Altıparmak ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Ergun Aydın ve Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Burak Altıparmak, "Manisa Futbol Kulübü'nü yakından takip ediyordum. Kulüpte forma giyen birkaç arkadaşım var. Güzel projeleri olan bir kulüp olduğu için seçimimi Manisa Futbol Kulübü yönünde kullandım. Burada olduğum için çok mutluyum. Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Aydın: "Bu sene çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz"

Burak Altıparmak'ın bu ligde deneyimli bir isim olduğunu vurgulayan Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ergun Aydın ise, "Bizi çok mutlu eden bir transfer oldu. Burak, hem kulübümüzün yapısına uygun hem de kulübümüzü sahiplenecek bir isim olduğu için çok istediğimiz bir transferdi. Bu sene çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Bu sezon daha heyecanlı ve daha dinamik bir takım oluşturmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Burak bu sezonki ilk transferimiz. İnşallah kalan süreçte de bu takıma katkı sağlayacak oyuncularla anlaşıp takımımızı yeni sezona hazır hale getirmek ve güzel bir sezon geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Özkan: "Savaşan bir takım oluşturmak istiyoruz"

Yeni sezonda savaşan bir Manisa Futbol Kulübü izletmek istediklerini belirten Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Özkan ise şunları söyledi:

"Bu sezon ilk transferimizi Burak ile yaptık. Kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Hocamızın istekleri doğrultusunda hareket ettik ve Burak ile anlaşma sağladık. Bu sezon daha dinamik, daha savaşan, başkanımızın da belirttiği gibi kalbi bizimle atan, bu takım için savaşacak transferleri yapmaya özen göstereceğiz. Burak da bu özelliklere uyan bir futbolcu. İnşallah Manisa FK formasıyla başarılı bir dönem geçirir. Her iki taraf için de hayırlı olsun." - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor