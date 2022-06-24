Bursaspor'dan anlamlı hareket Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz aylarda vefat eden tribünlerin sevilen ismi Onur Zerey'in ailesine 'Yadigar' filminde kullanılan formayı hediye etti. Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz aylarda vefat eden tribünlerin sevilen ismi Onur Zerey'in ailesine 'Yadigar' filminde kullanılan formayı hediye etti. Bursaspor Kulübü, anlamlı bir organizasyona imza attı. Yeni formaların tanıtıldığı 'Yadigar' filminde kullanılan Onur Zerey forması Zerey ailesine hediye edildi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden tribünlerin sevilen ismi Onur Zerey yine unutulmamış oldu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Yadigar filmimizde kullandığımız Onur Zerey formasını Zerey ailesine hediye ettik" ifadelerine yer verildi. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Bursaspor Spor Haberler

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