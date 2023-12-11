Bursaspor'dan 4 oyuncu U16 Milli Takımı'na davet edildi
Bursaspor'da Emre Işık, Ahmet Berke Ay, Ahmet Çobanoğlu ve Ahmet Hakan Atış, U16 Milli Takımı'na davet edildi. Türkiye U16 Milli Takımı'nın 17-26 Aralık tarihleri arasında Aydın'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Hazırlık kampı kadrosuna Bursaspor'dan; Emre Işık, Ahmet Berke Ay, Ahmet Çobanoğlu ve Ahmet Hakan Atış davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Aralık Pazar günü saat 16.00'da toplanacak.
Bursaspor'da Emre Işık, Ahmet Berke Ay, Ahmet Çobanoğlu ve Ahmet Hakan Atış, U16 Milli Takımı'na davet edildi.
Türkiye U16 Milli Takımı'nın 17-26 Aralık tarihleri arasında Aydın'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Hazırlık kampı kadrosuna Bursaspor'dan; Emre Işık, Ahmet Berke Ay, Ahmet Çobanoğlu ve Ahmet Hakan Atış davet edildi.
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Aralık Pazar günü saat 16.00'da toplanacak. - BURSA