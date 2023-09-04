Bursaspor'da Tüzük Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Bursaspor'da Tüzük Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Eylül Perşembe, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 15 Ekim Pazar günü Timsah Park'ta yapılacağı açıklandı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün Tüzük Genel Kurul Toplantısı 21.09.2023 Perşembe günü saat 18.00'de Timsah Park Stadyumu'nda aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantı 15.10.2023 Pazar günü saat 12.00'de Timsah Park Stadyumu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır."

Bursaspor taraftarının fikri soruluyor

Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca, "Değerli Bursasporlular Sizleri Büyük Bursaspor'u eski günlerine döndürmek ve yeniden ayağa kaldırmak için kulübümüzün geleceğini ilgilendiren, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın isteğiyle 7405 Sayılı Kanuna istinaden yeni yapılacak tüzüğümüz hakkında fikir ve görüşlerinizi metinolcum@bursaspor.org.tr mail adresinden bizlere ulaştırmaya ve kulübümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA