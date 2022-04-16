Bursaspor'da Thievy Bifouma süresiz kadro dışı bırakıldı - Haberler

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Bursaspor'da Thievy Bifouma süresiz kadro dışı bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da Thievy Bifouma süresiz kadro dışı bırakıldı

Bursaspor Kulübü, Thievy Bifouma'yı disiplinsiz davranışları nedeniyle, teknik ekibin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Thievy Bifouma'yı disiplinsiz davranışları nedeniyle, teknik ekibin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Bursaspor'da Thievy Bifouma krizi yaşanıyor. Dün oynanan İstanbulspor maçı kadrosuna sürpriz bir şekilde alınmayan tecrübeli futbolcunun disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Thievy Bifouma;disiplinsiz davranışları nedeniyle, teknikekip raporu doğrultusunda yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir.Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini yer verildi. - BURSA

Bursaspor'da Thievy Bifouma süresiz kadro dışı bırakıldı

Bursaspor'da Thievy Bifouma süresiz kadro dışı bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor, Bursaspor, Spor, Haberler

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