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Bursaspor'da tempo arttı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da tempo arttı

Bursaspor bugünkü antrenmanda tempolu koşular yaptı.

Bursaspor bugünkü antrenmanda tempolu koşular yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er, oyuncularının kondisyonları ile ilgili notlar aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı.

Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da tempo arttı

Bursaspor'da tempo arttı

Bursaspor'da tempo arttı

Bursaspor'da tempo arttı

İhlas Haber Ajansı / Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Mustafa Er, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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