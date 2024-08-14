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Bursaspor'da Teknik Direktör Sirkülasyonu Son Bulacak

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Bursaspor'da son 7 senede bir sene ve üstünde teknik adamlık yapan olmazken, yeşil-beyazlı camia Pablo Martin Batalla ile istikrara kavuşmayı umuyor.

Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra yeşil-beyazlı takımın başında bir sene boyunca teknik adamlık görevini sürdüren çalıştırıcı olmadı. Yeşil-beyazlı camia, 7 senedir devam eden bu istikrarsızlığın Pablo Martin Batalla ile son bulacağına emin.

Bursaspor'da son 7 senedir, bir sene ve üstünde teknik adamlık yapan olmadı. Son olarak Hamza Hamzaoğlu, 400 gün yeşil-beyazlı takımın başında kaldıktan sonra Bursaspor'da inanılmaz bir teknik adam sirkülasyonu yaşandı. Hamzaoğlu'ndan sonra göreve gelen Mutlu Topçu 91 gün, Adnan Örnek ise 27 gün çalışmıştı. Fransız teknik adam Paul Le Guen 292 gün takımın başında kaldıktan sonra sırasıyla Mustafa Er 51, Samet Aybaba 310, Mesut Bakkal 80, Yalçın Koşukavak 168, İbrahim Üzülmez 184, İrfan Buz 72, yine Mustafa Er 349, Fatih Tekke 26, Özcan Bizati 79, Tamer Tuna 74, son kez Mustafa Er 94, Tahsin Tam 145, İsmail Ertekin 145, Özer Hurmacı 95, Yalçın Gündüz 53, Nedim Vatansever 33, Murat Sözkesen 104, Ümit Şengül 82 ve Metin Serbest 45 gün bu zorlu görevi üstlenmişti.

En uzun süre Ertuğrul Sağlam görev aldı

Bursaspor'da tek seferde en uzun teknik adamlık görevini yapan isim ise Ertuğrul Sağlam oldu. Sağlam, kesintisiz 1.495 gün yeşil-beyazlı takımı çalıştırdı. Bursaspor'un yeni teknik direktörü olan Pablo Martin Batalla ise hem son 7 senedeki bu durumu sonlandırmak, hem de yeşil-beyazlıların en uzun süreli teknik adamlı olmak istiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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