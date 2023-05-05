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Bursaspor'da Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Haberleri

Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın Şanlıurfa'ya gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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