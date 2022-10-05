Bursaspor'da olağanüstü kongre tarihi belli oldu Spor Haberleri Kongreye giden Bursaspor Kulübü, olağanüstü genel kurulun ilk oturumunun 22 Ekim Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı. Kongreye giden Bursaspor Kulübü, olağanüstü genel kurulun ilk oturumunun 22 Ekim Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuz Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 1. toplantısının 22 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 11.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının çoğunluk aranmaksızın 30 Ekim 2022 Pazar saat 13.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilmesi hususunda karar vermiştir. Olağanüstüsü Seçimli Genel Kurul Gündemi 7Ekim 2022 Cuma günü resmi sitemiz üzerinden ilan edilecektir." - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Bursaspor Bursa Spor Haberler

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