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Bursaspor'da Olağanüstü Kongre Kararı Alındı

Bursaspor'da Olağanüstü Kongre Kararı Alındı

Spor Haberleri

Bursaspor Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonrası, olağanüstü kongre kararı aldı. Kongrenin ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu ise 25 Haziran Pazar olarak belirlendi.

Bursaspor Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonrası, olağanüstü kongre kararı aldı.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim kurulumuz, gündeme dair yapılan toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Yapılacak olan olağanüstü kongrenin ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu ise 25 Haziran Pazar olarak belirlenmiştir. Genel kurul ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Spor Haberler

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