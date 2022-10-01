Bursaspor'da Olağanüstü Kongre kararı alındı Spor Haberleri TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Yönetim kurulumuz, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Yapılacak olan olağanüstü genel kurul ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Esenler Spor Haberler

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