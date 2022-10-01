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Bursaspor'da Olağanüstü Kongre kararı alındı

Spor Haberleri

Bursaspor'da Olağanüstü Kongre kararı alındı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da olağanüstü kongre kararı alındı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da olağanüstü kongre kararı alındı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Yönetim kurulumuz, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Yapılacak olan olağanüstü genel kurul ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Esenler Spor Haberler

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