Bursaspor'da kombineler 1 Ağustos'ta çıkıyor Bursaspor Kulübü, kombinelerin 1 Ağustos'ta çıkacağını duyurdu. Bursaspor Kulübü, kombinelerin 1 Ağustos'ta çıkacağını duyurdu. Kombine fiyatları 400 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da kombine fiyatları belli oldu. 1 Ağustos'ta satışa çıkacak kombinelerin fiyatları 400 ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. İşte yeşil-beyazlıların belirlediği fiyatlar; "Kale Arkası Tribünü: 400 TL, Doğu Üst Tribünü: 750 TL, Doğu Alt Tribünü: 900 TL, Batı Alt Tribünü: 1.500 TL, VIP Tribünü: 2.000 TL, 1963 Tribünü: 3.500 TL" - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bursaspor'da kombineler 1 Ağustos'ta çıkıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.