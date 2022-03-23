Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı - Haberler

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Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla başladı.

ANKARA (İHA) - Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Bursaspor, Ankara, Spor, Haberler

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