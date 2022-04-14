Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün İstanbul'a hareket edecek. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı, İstanbulspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title