Bursaspor'da Isparta 32 Spor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Menemen FK maçı sonrası ara vermeden Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

TFF 2. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Yarını izinli geçirecek olan yeşil-beyazlılar, 22 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde Isparta'ya hareket edecek. - BURSA