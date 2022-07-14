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Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, akşam idmanı ile çalışmalarına devam edecek.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Denge ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas istasyonlarıyla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Furkan Emre Ünver, Deniz Knibbe ve Hasan Sabri Karaca'nın tedavilerine devam edildi. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Bursaspor Spor Haberler

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