Bursaspor'da hazırlıklar çift antrenmanla devam ediyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanda yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Hazırlıklar akşam yapılacak çalışmayla devam edecek.