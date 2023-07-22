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Bursaspor'da hazırlıklar çift antrenmanla devam ediyor

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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanda yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Hazırlıklar akşam yapılacak çalışmayla devam edecek.

Bursaspor'da hazırlıklar günde çift antrenmanla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, günün ilk idmanını salonda gerçekleşti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idmanda yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına bugün akşam yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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