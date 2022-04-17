Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Salı akşamı saat 18.00'de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Salı akşamı saat 18.00'de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcularının moralinin yerinde olduğu gözlendi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği, Bursaspor, Spor Toto, Salı, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title