Bursaspor'da Bifouma kadro dışı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, devre arasında takıma dahil edilen Thievy Bifouma, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Thievy Bifouma; disiplinsiz davranışları nedeniyle, teknik ekip raporu doğrultusunda yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.Ligde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, son olarak deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 kaybetmişti.