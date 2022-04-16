Bursaspor'da Bifouma kadro dışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Bifouma kadro dışı

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor'da Bifouma kadro dışı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, devre arasında takıma dahil edilen Thievy Bifouma, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, devre arasında takıma dahil edilen Thievy Bifouma, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Thievy Bifouma; disiplinsiz davranışları nedeniyle, teknik ekip raporu doğrultusunda yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.Ligde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, son olarak deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 kaybetmişti. 


Bursaspor'da Bifouma kadro dışı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title