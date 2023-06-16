Bursaspor'da başkan adayı Emin Adanur

Bursaspor'un 2 Temmuz'daki Olağanüstü Kongresi için ilk adaylığını açıklayan isim Emin Adanur oldu.

Bursaspor'da önceki dönem yönetiminde ekip liderliği görevini üstlenen Emin Adanur, bu kez başkan adaylığı için kolları sıvadı. Adanur, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Değerli Büyük Bursaspor Camiası! Bu kentin en değerli markası ve hepimizin en kıymetlisi Bursaspor'umuzun son zamanlarda içinde bulunduğu durum kabul edilemez bir hal almıştır. Acımızı, üzüntümüzü ve sorunlarımızı bir kenara bırakıp kenetlenme zamanı gelmiştir. Şahsım ve ekibim bu önemli süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayacağız. Yeni bir oluşum ve yeni bir süreçle en iyisini yapmak adına adaylığımızı açıklıyoruz. Bizlere düşen bu görevi yerine getirebilmek adına adaylığıma destek olarak işlerimle ilgilenecek olan başta ailem olmak üzere tüm iş arkadaşlarıma ve dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Büyük Bursaspor Camiası olarak hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Gün birlik günüdür! Bursaspor daha son sözünü söylemedi! Yolumuz açık olsun." - BURSA