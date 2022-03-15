Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler

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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik ağırlıklı çalıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular ve pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı, Balıkesirspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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