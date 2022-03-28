Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti

ANKARA (İHA) - Bursaspor, bir günlük iznin ardından Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres istasyonlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA