Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler

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Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

ANKARA (İHA) - Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takım, ilk olarak salonda kuvvet çalışmaları, ardından sahada dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Bursaspor, Ankara, Spor, Haberler

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