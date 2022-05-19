Bursaspor çift kale maç yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor çift kale maç yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor çift kale maç yaptı

Menemenspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da futbolcular bugünkü antrenmanda çift kale maç yaptı.

Menemenspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da futbolcular bugünkü antrenmanda çift kale maç yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında sahasında Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title