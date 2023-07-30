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Bursaspor, çift idmanla günü tamamladı

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Bursaspor, Gaziantep FK maçının provasını çift idmanla yaptı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Bursaspor günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar yarın oynayacakları Gaziantep FK maçının da provasını yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlık maçında yarın saat 18.30'da TFF Riva Tesisleri'nde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Gaziantep FK Mesut Şen Bursaspor Spor Haberler

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