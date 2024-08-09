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Bursaspor Bolu kampında şut çalışması gerçekleştirdi

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Bursaspor, Bolu'da devam eden kamp çalışmalarında bugünkü antrenmanında şut çalışması yaptı. Teknik direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular, pas oyunlarından sonra şut çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı. Hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacakları antrenman ile devam edecekler.

Bursaspor'un Bolu kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü antrenmanında şut çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı şut çalışmaları yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı Başkan Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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